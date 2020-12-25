Любовь Соболь возле дома Константина Кудрявцева, 21 декабря 2020 года Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь стала фигурантом уголовного дела. Это произошло через несколько дней после того, как она пришла к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — человека, который в телефонном разговоре с Алексеем Навальным фактически признал, что эфэсбэшники пытались отравить политика боевым ядом из группы «Новичок».

Дело возбуждено по статье о незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия (139 УК РФ, часть 2). Она предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных или обязательных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Утром в пятницу, 25 декабря в квартире Соболь провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов, как рассказал Навальный, изъяли всю технику, в том числе телефон семилетней дочери Соболь. Навальный также сообщил, что дверь квартиры взломали. Затем Соболь увезли на допрос.

Утром директор ФБК Иван Жданов писал, что дело завели «в отношении Соболь», позднее адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что ее статус в этом деле — свидетель (из опубликованного им постановления следует, что дело завели против неустановленного лица). Вечером стало известно, что Соболь задержали на 48 часов. Одновременно руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади написал, что Соболь теперь не свидетель, а подозреваемая.

По словам адвоката Воронина, у Соболь требовали подписку о неразглашении, но она отказалась ее дать. Он также отметил, что следователи хотели взять у Соболь образцы ДНК, а после того, как она отказалась, отобрали у нее обувь, чтобы собрать с нее биологические материалы.

Дело появилось по заявлению Галины Субботиной. Вместе с сыном и женой Константина Кудрявцева она владеет квартирой № 38 в доме на Суздальской улице в Москве, куда пыталась попасть Соболь (это произошло 21 декабря, в день, когда Навальный выпустил запись своего телефонного разговора с Кудрявцевым). По словам Навального, Субботина — теща Кудрявцева.

В материалах дела, опубликованных адвокатом Владимиром Ворониным, говорится, что неназванное лицо проникло в квартиру № 38 и, «обойдя помещение жилища, ее покинуло». Перед этим, по версии следствия, это «неустановленное лицо» оттолкнуло Субботину, от чего та «испытала нравственные страдания и физическую боль». Там же отмечается, что «неустановленное лицо» пыталось проникнуть в две квартиры — № 37 и № 38.

Навальный писал, что Соболь «позвонила ему [Кудрявцеву] в дверь». Соболь в своем стриме 21 декабря рассказывала, что ей «удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы».

В официальном сообщении Следственного комитета говорится, что Соболь и ее соратники «неоднократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины», для чего незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.

При этом Алексей Навальный утверждает: когда Соболь звонила в квартиру Кудрявцева, Субботина вышла к ней из квартиры № 37.

Как следует из данных Росреестра, владелец этой квартиры — сам Кудрявцев, получивший право собственности 28 октября 2020 года. Как именно сотруднику ФСБ досталась квартира — после покупки, дарения или каким-то другим путем — из выписки Росреестра неясно.

Навальный оценил стоимость квартиры № 37 в 7,5 миллиона рублей и предположил, что Кудрявцев получил ее в качестве «компенсации за проваленную операцию» по его убийству (Навального отравили боевым ядом из группы «Новичок» в августе 2020 года — за два месяца до того, как Кудрявцев купил квартиру на одной лестничной клетке рядом квартирой, оформленной на его близких).

Как рассказал «Медузе» бывший следователь СК, адвокат адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов, незаконное проникновение — один из самых популярных составов преступления в некоторых регионах, но в Москве таких дел практически нет.

В основном такие дела возбуждают в отношении социально неблагополучных лиц, которые в состоянии алкогольного опьянения врываются в дома или квартиры своих знакомых, например, чтобы попросить спиртные напитки. Для того, чтобы доказать наличие состава преступления, необходимо установить: 1. Факт проникновения в квартиру 2. Отсутствие на это согласие проживающего там лица, причем проникающий должен это осознавать 3. Применение насилия или угрозу применения насилия, если инкриминируется вторая часть статьи. Если смотреть постановление, то в нем все эти признаки формально перечислены. Но в данном случае нужно оценивать доказательства и их соответствие постановлению.

В базах данных решений московских судов дела с обвинениями в незаконном проникновении в жилище чаще всего сопряжены с другими преступлениями: превышением служебных полномочий, грабежами, разбойными нападениями, изнасилованиями, побоями, угрозами убийством и другими. За последние пять лет зафиксированы 18 уголовных дел, содержащих обвинение исключительно по части 2 статьи 139 УК. Во всех случаях, кроме одного, такие дела, относящиеся к преступлениям небольшой тяжести, были переданы из районных судов мировым судьям. В единственном случае, когда дело разбирал районный суд, ранее осужденный за вандализм мужчина обвинялся в том, что в пьяном виде перелез с балкона третьего этажа на балкон соседской квартиры на втором этаже, разбил окно, проник в комнату и ударил соседа кулаком в лицо. Подсудимый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге судья Никулинского суда приговорил его к году исправительных работ. Мировыми судьями Москвы за последние пять лет рассмотрены еще 17 таких уголовных дел. В 10 случаях приговоры не опубликованы, пять дел были прекращены, в одном случае суд постановил применить к подсудимому принудительные меры медицинского характера. Единственный опубликованный приговор мирового судьи по делу о незаконном проникновении в жилище с применением насилия был вынесен в Чертаново. Там осудили москвича, который в пьяном виде зашел в открытую дверь квартиры к ранее незнакомой ему семейной паре и избил мужа потерпевшей, находившегося «в положение лежа на спине на разобранном диване». Согласно приговору, супруги смогли скрутить нападавшего и передать его полиции. Подсудимого приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Среди решений о прекращении уголовных дел по части 2 статьи 139 УК опубликовано постановление мировой судьи Дувановой из Северного Тушино. Она освободила от ответственности мужчину, который с топором в руках сломал входную дверь и ворвался в съемную квартиру своей племянницы и ее сожителя. Подсудимый предоставил в суд письменные заявления потерпевших о том, что стороны достигли примирения, а виновник происшествия загладил причиненный ущерб.

Незаконное проникновение в жилище относится к категории преступлений небольшой тяжести. Федеральный закон о выборах депутатов Госдумы не ограничивает осужденных по таким статьям в праве на участие в выборах. Ранее Соболь заявляла о своем намерении баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Григорий Левченко при участии Максима Солопова и Анастасии Якоревой