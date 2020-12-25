Любовь Соболь после допроса задержали на 48 часов

Обновлено. Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Соболь увезли в ИВС на Петровке 38.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в СК, сообщает телеграм-канал «Навальный Live».

Директор ФБК Иван Жданов в твиттере пишет, что Соболь «теперь официально подозреваемая по уголовному делу, статус поменялся».

Речь про дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища. Поводом, как говорил Алексей Навальный, стал визит Соболь 21 декабря к дому Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника отравления политика.

Утром 25 декабря к Соболь домой пришли с обыском, ее увезли в СК на допрос. После этого сообщалось, что Соболь стала подозреваемой, затем адвокат сказал, что она находится в статусе свидетеля.

Днем 25 декабря СК сообщил об уголовном деле по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища. В ночь на 22 декабря Соболь опрашивали в рамках доследственной проверки по этой же статье.

СК в сообщении об уголовном деле 25 декабря указало фамилию Соболь, но не упоминало в связи с ней никакого процессуального статуса.