Против Любови Соболь возбудили дело о нарушении неприкосновенности жилища. Полиция пришла к ней с обыском

Против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбуждено уголовное дело о . Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Утром 25 декабря к Соболь пришли с обыском, после чего ее повезли на допрос в московское управление Следственного комитета.

Любовь Соболь 21 декабря была задержана у дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который предположительно мог быть причастен к отравлению основателя ФБК Алексея Навального. Перед задержанием Соболь звонила Кудрявцеву в дверь. Тогда ее опросили в рамках доследственной проверки; она отказалась давать показания.

Уголовное дело против Соболь было возбуждено по заявлению Галины Субботиной, которая владеет 1/3 квартиры Кудрявцева. «МБХ медиа» предполагает, что это теща сотрудника ФСБ.

Соболь звонила в квартиру Кудрявцева после того, как Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с этим сотрудником ФСБ. В ходе разговора собеседник Навального фактически подтвердил свое участие в сокрытии следов его отравления.