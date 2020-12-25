«Представлялась брошенной женой с маленьким ребенком». СК отчитался об уголовном деле, по которому проходит Любовь Соболь

Следственный комитет России опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела, по которому проходит юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

В сообщении говорится, что дело возбуждено по статье «нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия». СК утверждает, что группа лиц, среди которых была Соболь, «неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины» в Восточном округе Москвы.

«Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

СК утверждает, что Соболь, чтобы войти в подъезд дома, «ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь „брошенной женой с маленьким ребенком“». Затем, по версии СК, она ворвалась в квартиру пожилой женщины, оттолкнув ее.

«Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», — сообщает СК.

В сообщении СК говорится, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища. Адвокат Владимир Воронин говорил, что Соболь проходит по делу в статусе свидетеля.

Любовь Соболь 21 декабря задержали около дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который предположительно участвовал в операции по отравлению Алексея Навального. В ФБК сообщали, что Соболь звонила в квартиру Кудрявцева, но ей не открыли дверь.

Алексей Навальный написал, что Соболь звонила в дверь квартиры номер 38 в доме по улице Суздальской в Москве, «пытаясь выманить оттуда горе-отравителя из ФСБ». Из соседней квартиры — номер 37 — к ней вышла женщина по имени Галина Субботина, которую Навальный назвал тещей Кудрявцева.

Сама Соболь в своем стриме рассказывала, что ей «удалось зайти в соседнюю [с квартирой Кудрявцева] квартиру с доставщиком пиццы».

Навальный обнаружил, что квартира 37 перешла в собственность Кудрявцева через два месяца после отравления основателя ФБК. «Думаю, что мы все же видим выплату „компенсации“ за операцию. За проваленную», — написал Навальный.