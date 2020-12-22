Любовь Соболь отпустили из полиции, не предъявив обвинений

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из отдела полиции московского района Новокосино без предъявления обвинений. Об этом она рассказала в ночь на вторник в своем твиттере.

Соболь задержали вечером 21 декабря возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в отравлении Алексея Навального. Соболь звонила ему в дверь, но ей не открыли. После этого полиция заблокировала ее в машине во дворе дома. По словам Соболь, ее задержали по заявлению самого Кудрявцева.

В полиции ее хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.

В то же время в полиции остаются сотрудники штаба Соболь Ольга Ключникова, Константин Распопов и Аким Керимов. Их задержали около отдела полиции «Новокосино» и вменяют административную статью о неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого представил как Константина Кудрявцева. Он ранее упоминался в журналистском расследовании о специальной группе ФСБ, которая несколько лет следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению. В беседе с Навальным, который представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Кудрявцев рассказал подробности неудачного покушения на оппозиционера.

Федеральная служба безопасности РФ назвала опубликованную Навальным запись разговора подделкой и заявила о проведении проверки по факту публикации.