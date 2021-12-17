Участницам Pussy Riot Люсе Штейн и Марии Алехиной назначили административный арест. Их обвинили в пропаганде нацистской символики

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Тверской районный суд Москвы назначил муниципальному депутату Басманного района Люсе Штейн и участнице Pussy Riot Марии Алехиной 14 и 15 суток административного ареста соответственно по статье о пропаганде нацисткой символики. Об этом «Медузе» рассказал участник Pussy Riot Александр Софеев.

Алехина рассказала « », что ее обвинили в пропаганде нацисткой символики из-за фотографии, которую активистка опубликовала в инстаграме в 2015 году. На снимке изображены свастика и Александр Лукашенко.

На Штейн составили протокол из-за ее портрета с фуражкой СС, который она опубликовала в 2018 году. По словам депутата, это был «чей-то фан-арт и фотошоп».

Люсю Штейн задержали 16 декабря, когда она вышла из дома, чтобы встать на учет в инспекции ФСИН из-за приговора по . Через несколько часов задержали Марию Алехину.

Летом 2021 года из-за регулярных задержаний и арестов несколько участников Pussy Riot уехали из России.

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