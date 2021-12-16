В Москве задержали муниципального депутата Люсю Штейн

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Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн сообщила, что ее задержали на выходе из дома.

«Меня задержали, двое в штатском затолкали в тачку на выходе из дома и куда-то везут. Без понятия, по какому поводу опять», — написала она в твиттере.

Люся Штейн вышла из дома, чтобы встать на учет в инспекции ФСИН из-за приговора по . Ее задержали на основании рапорта и увезли в ОВД «Тверской», рассказал «Медузе» участник Pussy Riot Александр Софеев. Также у Штейн спрашивали о местонахождении другой участницы Pussy Riot Марии Алёхиной.

В отношении Штейн составили административный протокол по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Статья предусматривает до 15 суток административного ареста.

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