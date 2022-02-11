В России все чаще заводят дела о демонстрации запрещенной символики из-за логотипов, связанных с Навальным Главным экспертом по таким делам стал 22-летний Данила Михеев. Он пишет доносы со времен учебы в университете

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С июня 2021 года, когда Мосгорсуд объявил «экстремистскими организациями» структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным, в России стали активно возбуждать административные дела по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП).

Некоторые дела возбуждают из-за логотипов, связанных с Навальным. Так, в феврале фемактивистка Дарья Серенко получила 15 суток административного ареста из-за логотипа — красного восклицательного знака в белом квадрате с синей рамкой. В логотипе усмотрели сходство с символикой . В январе в Пскове на муниципального депутата от партии «Яблоко» Николая Кузьмина завели дело из-за публикации изображений с надписью «Навальный 20!8». В 2021 году в Красноярске бывшего руководителя местного штаба Навального Наталью Петеримову пытались судить из-за фотографий с — белой буквы Н с вписанным в нее красным восклицательным знаком (суд оправдал Петеримову).

Поскольку в России нет реестра экстремистской символики, суды всякий раз обращаются за помощью к экспертам, рассказал « » адвокат проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. По его словам, главным экспертом по делам о демонстрации запрещенной символики стал 22-летний из подмосковного Солнечногорска.

«Во всех делах последних месяцев, связанных с запрещенной символикой, он у нас фигурирует в качестве эксперта. Исследования его, конечно, поражают своей глубиной и количеством допущений, что противоречит законодательству об экспертной деятельности, но судам этого оказывается достаточно», — сказал Селезнев. Юристы «Апологии протеста» в разговоре с согласились с тем, что Михеев сейчас является основным экспертом в России по таким делам.

Основатель «Агоры» Павел Чиков говорил, что Михеев проходил экспертом по нескольким делам о демонстрации запрещенной символики. Так, после его экспертиз участница Pussy Riot Мария Алехина получила 15 суток административного ареста из-за подписи, предположительно, арабской вязью, а активист партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Александр Рыбкин — также 15 суток из-за татуировки с эмблемой группы Death in June.

В сентябре 2020 года Данила Михеев зарегистрировал АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз „Независимый эксперт“». Эта организация проводит экспертизы для судов по делам о демонстрации запрещенной символики. В реестре судебно-экспертных организаций этой компании нет. Сам Михеев с сентября 2021 года присутствует в реестре судебных экспертов как специалист по лингвистической и психологической экспертизам.

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Данила Михеев больше двух лет сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе он писал жалобы в МВД во время учебы в Российском государственном социальном университете (РГСУ). В октябре 2019 года по жалобе Михеева в отношении студента вуза Владимира Утенкова завели дело о демонстрации нацистской атрибутики из-за документальных кадров 1945 года, писала Doxa. «Я содействовал поимке реальных террористов, экстремистов и тех, кто еще не дорос до их категории, — рассказывал сам Михеев. — Это во многом и им самим помощь, как бы они к этому ни относились. Нужно человека вытянуть вовремя».

Данила Михеев писал заявления на политолога Федора Крашенниникова, карельских активистов Алексея Чеснокова и Екатерину Муранову, активиста штаба Навального в Ижевске Олега Васильева. В феврале 2020 года по заявлению Михеева жителя Вологодской области Юрия Шадрина оштрафовали из-за статуса во «ВКонтакте», где тот написал: «Путин ******* не сказочный, а реальный». Михеев также проходил свидетелем по административным и уголовным делам, которые возбуждали по его жалобам.

В июне 2021 года Данила Михеев говорил «Медиазоне», что не считает себя «профессиональным» свидетелем и уверен, что трудится на благо родины. «Это бред, который пишут враги нашей страны, и вы — враги нашей страны. Почему я должен отвечать врагам? То, что мне нужно, я говорю своим способом. Это мы будем предоставлять или ограничивать ваши права при необходимости. Мы — это народ России, граждане России, которые эту страну защищают, которые в этой стране живут!» — говорил Михеев. Он утверждал, что «каждое его действие ведет к тому, чтобы в стране был мир», и хочет, «чтобы люди жили нормально».

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Александр Бакланов