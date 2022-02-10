Полиция Пскова заподозрила депутата в демонстрации экстремистской символики из-за надписи «Навальный 20!8»

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Полиция Пскова начала административное производство в отношении муниципального депутата от партии «Яблоко» Николая Кузьмина из-за публикации двух изображений, на которых присутствует надпись «Навальный 20!8», сообщает .

Дело расследуют по статье о демонстрации символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП) из-за двух записей во «ВКонтакте», сделанных в мае и декабре 2017 года, следует из определения МВД, которое опубликовала «Псковская губерния». Полиция усмотрела на снимках «символику общественного движения „ “».

«Медиазона» указывает, что в одной записи опубликована совместная фотография Николая Кузьмина и политика Алексея Навального, а на их фоне виден баннер с надписями «Навальный 20!8» и 2018.navalny.com. На снимке Кузьмин держит флаер с надписью «Навальный 20!8». Во второй записи показана карта, как пройти на встречу с Алексеем Навальным. На изображении есть надписи «Навальный 20!8» и «Пора выбирать».

Кузьмин рассказал, что его вызвали в полицию для составления протокола на 14 февраля.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «экстремистскими» организациями структуры, связанные с Алексеем Навальным. В начале августа решение вступило в законную силу. После этого правоохранительные органы начали преследовать пользователей соцсетей из-за символики проектов, связанных с Навальным. Так, административные дела возбуждали из-за логотипа «Умного голосования», а также из-за — белой буквы «Н», в которую вписан красный восклицательный знак.

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