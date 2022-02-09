Фемактивистке Дарье Серенко назначили 15 суток ареста из-за символики «Умного голосования»

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Тверской районный суд Москвы арестовал фемактивистку Дарью Серенко на 15 суток из-за поста в инстаграме с логотипом «Умного голосования». Об этом сообщает правозащитный проект «Апология».

Серенко признали виновной в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Пост, ставший поводом для составления протокола, был опубликован в сентябре 2021 года. В нем рассказывалось о кандидатке на выборах в Госдуму от партии «Единая Россия» Татьяне Буцкой. В левом верхнем углу фотографии, прикрепленной к посту, изображен красный восклицательный знак в поле для голосования.

Как ранее сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, изображение посчитал экстремистским полицейский эксперт Данил Михеев.

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Дарью Серенко задержали в Москве вечером 8 февраля. Активистку привезли в ОВД по Тверскому району, где ее оставили на ночь до суда.

Символика «Умного голосования» не была признана экстремистской. Однако известно о нескольких делах, которые завели из-за ее демонстрации: журналиста из Ростова-на-Дону дважды арестовывали на 10 суток за посты с логотипом «Умного голосования», активистов в Астрахани и Армавире — штрафовали за плакаты и листовки с символикой.

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