Поводом для задержания фемактивистки Дарьи Серенко стал пост с символикой «Умного голосования»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Фемактивистку и писательницу Дарью Серенко задержали в Москве из-за поста в инстаграме с символикой . Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Речь идет о посте, опубликованном в сентябре 2021 года. В нем рассказывается, почему избирателям 204 одномандатного округа в Москве не стоит голосовать на выборах в Госдуму за кандидатку от партии «Единая Россия» Татьяну Буцкую. К публикации прикреплена фотография Буцкой, в левом верхнем углу которой изображен красный восклицательный знак в поле для голосования.

По словам Чикова, изображение посчитал экстремистским полицейский эксперт Данил Михеев, который ранее участвовал в экспертизе в том числе по одному из административных дел против участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Дарью Серенко задержали в московском кафе вечером 8 февраля и оставили на ночь в ОВД по Тверскому району до суда. Фемактивистку обвинили в демонстрации экстремистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).

В июне Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» и . В июле Роскомнадзор заблокировал сайт политика и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК, заявив, что они используются для «экстремистской деятельности». В сентябре регулятор по той же причине ограничил доступ к сайту «Умного голосования».

Символика «Умного голосования» не была признана экстремистской, но известно о нескольких делах, которые заводили за ее демонстрацию. Как отмечает Павел Чиков, не уточняя деталей, в Красноярске и Воронеже такие дела в итоге были прекращены судами за отсутствием состава правонарушения. В то же время активистов в Астрахани и Армавире штрафовали за плакаты и листовки с символикой «Умного голосования», а журналиста из Ростова-на-Дону — дважды арестовывали на 10 суток.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!