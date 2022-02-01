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Евгений Фельдман / «Медуза»

1 февраля в районном суде города Петушки Владимирской области прошло заседание по иску Алексея Навального о признании незаконной его постановки на учет в исправительной колонии как экстремиста и террориста. Судья отклонил иск, согласившись с доводами ФСИН, что Навальный стоит на учете, поскольку имеет административные и уголовные правонарушения, а также учредил организации, признанные «экстремистскими». Политик выступил на заседании по видеосвязи. Его речь опубликовал телеканал , а также издание Sota. Вот что сказал Навальный в суде.

Мне запретили использовать метафоры и афоризмы применительно к суду. Не буду. Но дело в том, что я на экране вижу вас, ответчика, судебного пристава вижу — не будет никаких метафор. Давайте мои метафоры будут относиться к… вот у нас еще оператор. Я его не знаю, но вот я вижу, он там в свитере, какая-то у него там, может, аккуратная рубашка, футболка из-под свитера торчит. И вообще у него волосы значительно длиннее, чем у меня. Поэтому я предлагаю его поставить на учет как хиппи. И повесить ему , что, возможно, он склонен к употреблению марихуаны. Ну, потому что как бы хиппи — понятно.

И вот когда я это сказал — логика эта, она же звучит бредово. И [на] само это заявление мне уже нужно ответить: «Навальный, ты что, больной, что ли?». Так и я обращаюсь с этим вопросом к властям нашей страны. Потому что здесь, ваша честь, все абсолютно понятно.

Навальный — о постановке на учет как экстремиста и террориста Meduza

Я сижу в этой тюрьме, и я стою на учете как экстремист и террорист, потому что у власти в нашей стране находятся не только чудовищные воры и лицемеры, но еще и просто какие-то патологические лжецы, которым важно всех остальных обвинить в каких-то чудовищных вещах. И поэтому просто абсолютно волюнтаристским способом сказали: «Ну, вот он террорист». Даже если мы просто посмотрим на формально процессуальные вещи… Но приговора в отношении меня нет, я даже не привлечен к уголовной ответственности, потому что мне не предъявили никакое обвинение.

Органы государственной власти — ну, здесь конкретное учреждение, но очевидно, это не учреждение приняло это решение, его приняли в Москве — им просто сказали: «Ну, он против нас выступает, а давайте будем в ответ говорить, что он террорист». Я говорю: «Вот воры», а [мне в ответ]: «А ты террорист, а ты экстремист, а ты распространяешь экстремистскую литературу». Ну, то, что они воры, я могу подтвердить и много раз подтверждал. А то, что я террорист — любой человек, даже который ко мне негативно относится, он понимает, что это выдумка и чушь.

Очень подробно здесь разобрали кучу процессуальных моментов, но все-таки давайте смотреть по сути: ну какие есть малейшие доказательства того, что я террорист? Это серьезное слово, это серьезное обвинение, и никто не имеет права — с полосами, без полос, где угодно — писать, что я террорист.

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