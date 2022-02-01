Суд отклонил иск Навального о снятии с учета как экстремиста и террориста

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Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального о признании незаконной постановку его на учет как экстремиста и террориста.

Как заявили в суде представители УФСИН по Владимирской области, сообщает ТАСС, Навального поставили на учет в связи с тем, что он совершал административные правонарушения, в отношении него возбуждено уголовное дело, а также он является учредителем организации, признанной экстремистской ( ).

Навальный, участвовавший в заседании суда по видеосвязи, в частности, заявил:

Я сижу в этой тюрьме и стою на учете как экстремист и террорист, потому что у власти нашей находятся не только воры и лицемеры, но еще просто какие-то патологические лжецы, которым важно всех остальных обвинить в каких-то чудовищных вещах. Абсолютно волюнтаристским способом сказать: «Он террорист (цитата по SOTA).

Решение Петушинского районного суда может быть обжаловано.

Алексей Навальный был поставлен на учет «как исповедующий экстремистскую идеологию и склонный к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности» в октябре 2021 года. До этого оппозиционный политик стоял на учете «как склонный к побегу». Такой статус ему присвоили еще в СИЗО «Матросская тишина».

Нахождение на учете как экстремиста и террориста, заявляли представители УФСИН в суде, означает, что с заключенным «проводятся индивидуальные профилактические беседы и его изолируют от связей и условий, оказывающих пагубное влияние».

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