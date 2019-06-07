Жителя Вологодской области оштрафовали за неуважение к власти. Он написал во «ВКонтакте» статус о «сказочном Путине»

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Щадрина по статье о , сообщает «Медиазона».

Поводом для дела стал статус во «ВКонтакте», оставленный Щадриным 3 мая. Он написал: «Путин ******* не сказочный, а реальный».

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков ранее сообщал, что, по мнению друзей Щадрина, местная полиция мстит тому за митинг против пенсионной реформы, который он организовал в июле 2018 года.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Предполагается, что первое дело по этой статье завели в отношении жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что он якобы написал «Путин — сказочный *******» во «ВКонтакте».