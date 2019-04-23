Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева. Его признали виновным по статье КоАП .

Картыжев выложил запись суда, на которой слышно, как судья Иванов зачитывает суть правонарушения: «31 марта 2019 года в 18:45 Картыжев… разместил в сети Интернет в социальной сети „ВКонтакте“ две записки с фрагментами текста „Путин — сказочный (матерное слово)“ и графическим изображением президента России [Владимира] Путина».

По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти.

Президент Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта — за два дня до поста Картыжева.

Ранее о применении закона о неуважении к власти рассказывали в Роскомнадзоре, объясняя блокировку сайтов ярославских изданий, написавших новости об оскорбляющем Путина граффити на здании местного управления МВД. При этом в уведомлениях о блокировках ведомство цитировало другие нормы закона.

Как блокировали за неуважение к власти Звонки с неизвестного номера и подмена статей закона. Как Роскомнадзор впервые применил блокировку СМИ за оскорбление власти