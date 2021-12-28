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Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева
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В пяти городах России задержали бывших сотрудников штабов Навального. Среди них — депутат томской думы Ксения Фадеева

Источник: Meduza
Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева
Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева
Страница Ксении Фадеевой в Facebook

28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов политика Алексея Навального. Известно о следующих задержанных:

У задержанных или их родственников прошли обыски. Так, в Бийске в Алтайском крае следователи провели обыск у матери Вадима Останина.

Депутата гордумы Томска Ксению Фадееву подозревают по статье об организации «экстремистского сообщества», сообщает ТВ2 со ссылкой на источник. Максимальная санкция по этой статье — от 7 до 12 лет лишения свободы. Также Фадееву подозревают по статье о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Источник ТВ2 сообщил, что Фадееву собираются увезти для допроса в Москву. Соратник Навального Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что, по предварительной информации, меру пресечения для Фадеевой изберет Кировский районный суд Томска. Следователь взял с Фадеевой и ее адвоката подписку о неразглашении.

О Ксении Фадеевой

Захара Сарапулова из Иркутска подозревают по статье о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, сообщил его проект «Иркутский инсайдер». В то же время иркутский активист Алексей Тупицин сообщил изданию «Сибирь.Реалии», что Сарапулова, как и Андрея Городецкого из Саратова, подозревают по статье о создании или участии в «экстремистском сообществе» (больше это никто не подтверждал). На 28 декабря намечается заседание суда, который изберет Сарапулову меру пресечения. С его адвокатов взяли подписку о неразглашении.

По статье о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, также допрашивали Егора Бутакова из Архангельска, сообщил «Медиазоне» бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Он отметил, что пока неизвестно, в каком статусе Бутаков проходит по делу.

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О да, я знаю!

Следственный комитет с сентября расследует уголовное дело о создании «экстремистского сообщества», которое возбудили в отношении Алексея Навального и его ближайших сторонниковВ ноябре первой по этому делу задержали бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву. 10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву, после чего ее этапировали в СИЗО-6 в Москве, так как дело расследует Центральный аппарат СК. Одного из адвокатов активистки Владимира Воронина отстранили от уголовного дела.

О Лилии Чанышевой

Бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что «это новый виток репрессий по „экстремизму“, предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017-2021 годах». Он рассказал, что после ареста Лилии Чанышевой всем бывшим координаторам штабов, остававшимся в России, предложили уехать из страны. «Предложили любую помощь с выездом: финансовую, организационную и т. п. Не только предлагали — уговаривали», — рассказал Волков. По его словам, и Захар Сарапулов, и Ксения Фадеева «наотрез отказались» (о других координаторах он не говорил). «Сейчас мы пытаемся скоординировать юридическую помощь и выйти с ребятами на связь», — добавил Волков.

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Александр Бакланов

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