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Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева Страница Ксении Фадеевой в Facebook

28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных . Известно о следующих задержанных:

Ксения Фадеева, депутат городской думы Томска, ранее руководившая региональным штабом Навального;

Захар Сарапулов, бывший координатор штаба в Иркутске;

Егор Бутаков, бывший координатор штаба в Архангельске;

Вадим Останин, бывший глава штаба в Барнауле (информация о задержании пока не подтверждена);

Андрей Городецкий, бывший СММ-редактор штаба в Саратове.

У задержанных или их родственников прошли обыски. Так, в Бийске в Алтайском крае следователи провели обыск у матери Вадима Останина.

Депутата гордумы Томска Ксению Фадееву подозревают по об организации «экстремистского сообщества», сообщает ТВ2 со ссылкой на источник. Максимальная санкция по этой статье — от 7 до 12 лет лишения свободы. Также Фадееву подозревают по о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Источник ТВ2 сообщил, что Фадееву собираются увезти для допроса в Москву. Соратник Навального Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что, по предварительной информации, меру пресечения для Фадеевой изберет Кировский районный суд Томска. Следователь взял с Фадеевой и ее адвоката подписку о неразглашении.

Захара Сарапулова из Иркутска подозревают по статье о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, сообщил его проект «Иркутский инсайдер». В то же время иркутский активист Алексей Тупицин сообщил изданию « », что Сарапулова, как и Андрея Городецкого из Саратова, подозревают по статье о создании или участии в «экстремистском сообществе» (больше это никто не подтверждал). На 28 декабря намечается заседание суда, который изберет Сарапулову меру пресечения. С его адвокатов взяли подписку о неразглашении.

По статье о создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, также допрашивали Егора Бутакова из Архангельска, сообщил « » бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Он отметил, что пока неизвестно, в каком статусе Бутаков проходит по делу.

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Следственный комитет с сентября расследует уголовное дело о создании «экстремистского сообщества», которое возбудили в отношении Алексея Навального и его . В ноябре первой по этому делу задержали бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву. 10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву, после чего ее этапировали в СИЗО-6 в Москве, так как дело расследует Центральный аппарат СК. Одного из адвокатов активистки Владимира Воронина отстранили от уголовного дела.

Бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что «это новый виток репрессий по „экстремизму“, предъявленному задним числом за абсолютно легальную и публичную деятельность штабов Навального в 2017-2021 годах». Он рассказал, что после ареста Лилии Чанышевой всем бывшим координаторам штабов, остававшимся в России, предложили уехать из страны. «Предложили любую помощь с выездом: финансовую, организационную и т. п. Не только предлагали — уговаривали», — рассказал Волков. По его словам, и Захар Сарапулов, и Ксения Фадеева «наотрез отказались» (о других координаторах он не говорил). «Сейчас мы пытаемся скоординировать юридическую помощь и выйти с ребятами на связь», — добавил Волков.

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Александр Бакланов