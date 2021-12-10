«Следствие делает все, чтобы дело меньше освещалось». Адвоката отстранили от защиты бывшей главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой

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Адвоката Владимира Воронина решили отстранить от уголовного дела бывшей руководительницы в Уфе Лилии Чанышевой, которую арестовали по обвинению в создании «экстремистского сообщества». Об этом рассказал сам защитник.

Воронин узнал об отводе, когда пришел в следственный изолятор навестить Чанышеву. Его не пустили к подзащитной из-за постановления Главного следственного управления СК, которое поступило в СИЗО. Адвокату документ пока не дали.

В беседе с телеканалом Воронин предположил, что формальным основанием для отвода могло стать то, что по одному из дел он защищал другого соратника Навального — Ивана Жданова. По словам защитника, это Уголовно-процессуальный кодекс, поскольку интересы Жданова не противоречат интересам Чанышевой.

С уфимского адвоката Чанышевой взяли подписку о неразглашении, также рассказал Воронин. Он считает, что «следствие делает все, чтобы это дело меньше освещалось».

Лилия Чанышева стала первой фигуранткой дела о создании «экстремистского сообщества». Бывшей главе уфимского штаба грозит до 10 лет лишения свободы.

Это дело в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников расследуют с сентября. В октябре его объединили с еще четырьмя делами, возбужденными против политика.

После ареста Чанышевой Россию покинули экс-руководители штабов в Петербурге и Новосибирске Ирина Фатьянова и Сергей Бойко. Всего, по подсчетам «Коммерсанта», к концу ноября из 38 бывших координаторов штабов Навального 14 уехали из страны.

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