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Участница Pussy Riot, московский муниципальный депутат Люся Штейн сообщила, что уехала из России из-за войны в Украине. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Расставание маленькая смерть, но вынуждена досрочно разорвать свои отношения с российской федерацией», — написала Штейн (авторское написание сохранено).

Она опубликовала видеозапись того, как срезала браслет слежения, надетый на ногу. Ранее Штейн назначили год ограничения свободы по .

«Мне надоели репрессии против меня и моих близких, но я готова была это терпеть, однако 24 февраля все изменилось. После начала войны мне стало физически плохо находиться в Москве, где полное ощущение, что у тебя вот-вот свастика на лбу появится», — объяснила свой отъезд Люся Штейн в беседе с изданием «Можем объяснить».

Еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина, которая получила год ограничения свободы по «санитарному делу», сообщила, что после начала войны в Украине она срезала браслет слежения, из-за чего ей теперь хотят заменить неотбытую часть наказания на лишение свободы.

«Я испытала спектр сильных эмоций в виде гнева, разочарования и боли за то, что делают с моей страной и что в отношении других государств делается от имени моей страны, — заявила Алехина. — Я взяла электронный браслет и срезала его, после чего уведомила инспектора». По словам активистки, во ФСИН посчитали это «злостным нарушением» условий приговора. Первое судебное заседание по ходатайству по этому вопросу назначено на 21 апреля.

С февраля 2022 года Марию Алехину трижды отправляли под арест по статьям о публичной демонстрации нацистской символики и неповиновении полиции. Последний арест на 15 суток ей назначили 14 марта.

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