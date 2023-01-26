Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о «фейках» про российскую армию

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о про российскую армию по мотивам политической ненависти.

«Медиазона» пишет, что основанием для дела послужили посты Верзилова в социальных сетях про убийства мирных жителей в Буче. По мнению следствия, этими публикациями издатель «Медиазоны» «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах „ “», тем самым он «причинил вред интересам Российской Федерации».

Петр Верзилов уехал из России в конце 2020 года. Сейчас он находится в Украине, где снимает документальный фильм о российском вторжении.

В июле 2020 года против Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за того, что он, по версии следствия, не уведомил МВД РФ о наличии гражданства Канады. После серии обысков у него и его родственников он уехал из России.

В сентябре 2021 года Минюст РФ объявил издателя «Медиазоны» «иностранным агентом». В ноябре его объявили в розыск.

В ноябре 2022 года ряд телеграм-каналов сообщили, что на издателя «Медиазоны» завели уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. В декабре у матери Верзилова прошел обыск. Позднее СК потребовал заочно арестовать Верзилова по делу о неуведомлении о наличии второго гражданства.

В январе 2023 года Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова, мотивировав это тем, что неуведомление о втором гражданстве — это преступление небольшой тяжести и не подразумевает заключения под стражу.

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