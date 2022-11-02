На Петра Верзилова завели уголовное дело о «фейках» про армию

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Российские следователи возбудили в отношении издателя « » и участника Pussy Riot уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии РФ. Об этом сообщили телеграм-каналы Shot и Baza, не раскрывая источник информации.

По их данным, уголовное дело возбудили из-за публикаций Верзилова в твиттере и . По версии следствия, в апреле Верзилов распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВC для убийства мирных жителей в Буче», пишет Baza.

Верзилов, как утверждается, заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о «фейках».

В июле 2020 года против Верзилова возбудили уголовное дело из-за того, что он, по версии следствия, не уведомил МВД РФ о том, что у него есть гражданство Канады. В ноябре 2021 года Верзилова объявили в розыск.