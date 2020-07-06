На Петра Верзилова завели уголовное дело по статье о неуведомлении о двойном гражданстве

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье о неуведомлении о наличии двойного гражданства.

Верзилову вручили повестку о явке на допрос в СК на утро 7 июля. Допрос будет проводить тот же следователь, который в конце июня делал у Верзилова обыск в рамках дел о массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому.

21 июня сотрудники правоохранительных органов выломали кувалдой дверь в кваритиру, где находился Верзилов, задержали его и допросили в рамках «московского дела», по которому он проходит свидетелем.

Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, на него напал провокатор, после чего его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте.