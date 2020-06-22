Что происходит с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым? Его больше суток держат в полиции, между двумя на него напал провокатор
Сотрудники СК утром 21 июня задержали участника группы Pussy Riot, художника-акциониста и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Следственная группа пришла к нему с обыском около семи утра. Он 10 минут отказывался открыть дверь, после чего ее «достаточно оперативно выпилили болгаркой», рассказал сам Верзилов. После обыска его увезли в ОВД по Красносельскому району, где допрашивали несколько часов. По словам художника, с 7 утра до 21 часа, пока шли следственные действия, к нему не пускали адвоката. Вместе с Верзиловым задержали его подругу Маргариту Коновалову, которую также допросили.
Петра Верзилова допрашивали из-за «московского дела». По его словам, следователи пришли в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Верзилова опрашивали о событиях 27 июля 2019 года, когда в Москве прошел митинг за свободные выборы, завершившийся разгоном протестующих.
Следователи называли Верзилова организатором «массовых беспорядков» 27 июля 2019 года, но официально его допросили как свидетеля. Сам Верзилов утверждает, что в день акции протеста был в Эстонии, где работал вожатым в детском лагере «Камчатка», но следователи сказали ему, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник». В протоколе обыска, опубликованном «Медиазоной», сказано, что у Верзилова изъяли предметы, «подтверждающие причастность к организации массовых беспорядков, а также подтверждающие причастность иных лиц к применению насилия в отношении представителей власти».
Верзилов рассказал, что следователи задавали вопросы о митингах, о его связях с оппозиционером Алексеем Навальным и зарубежных поездках, а также спрашивали, где он находился в тот день и как именно «координировал беспорядки». По его словам, следователи были «крайне вежливыми» и говорили, что «очень высоко их направляют сейчас». Верзилов не ответил на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Когда Верзилова отпустили после допроса, на него напали. Издателя «Медиазоны» вновь задержали. Верзилова увезли в ОВД по Мещанскому району, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, за что предусмотрено наказание до 15 суток ареста. Молодого мужчину, напавшего на Верзилова, доставили в ОВД на полицейской машине. Он рассказал журналистам, что ни он, ни Верзилов не набрасывались друг на друга, а «просто столкнулись и повалились на землю». От здания ОВД этот человек уехал на полицейской машине. «Медиазона» называет его провокатором.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что Верзилова задержали из-за того, что он «шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла». В протоколе сказано, что Верзилов «неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок». Суд по административному делу Верзилова намечен на 22 июня.
По одной из версий, Верзилова задержали из-за акции к параду Победы. Один из его друзей рассказал «Русской службе Би-би-си», что Верзилов хотел провести акцию во время репетиции парада в Москве и встать перед движущимся танком, чтобы повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь. Акцию планировали провести 14 июня, но тогда репетиция прошла без военной техники. Источник ТАСС в правоохранительных органах при этом сообщил, что Верзилов готовил «акцию на 24 июня», то есть в день парада. Художник это отрицает: «Акции никакой я не планировал, ничего такого не собирался делать, это совершенно точно».
По другой версии, Верзилова задержали из-за публикации с цитатой Захара Мая. «Интерфакс» писал со ссылкой на источник, что Верзилова доставили в СК для «дачи объяснений в рамках уголовного дела, возбужденного по факту размещения в соцсетях материалов экстремистской направленности». Телеканал РЕН сообщил, что Верзилова задержали из-за публикации фото, которое сопровождала «цитата из песни украинского исполнителя и сторонника Майдана, неоднократно позволявшего себе высказывания экстремистских призывов в адрес России». Предполагается, что речь идет о сторис Верзилова в инстаграме, где он опубликовал кадры парада Победы и использовал цитату из песни Захара Мая: «Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих».
Одновременно с задержанием Верзилова обыск по «московскому делу» прошел в галерее AРT4, где ранее проходили выставки Олега Навального и арт-группы «Война». Следователи и полицейские попали в галерею в присутствии адвоката, после чего с помощью кувалды выломали дверь в квартиру владельца АРТ4 Игоря Маркина, куда можно попасть через галерею. У него изъяли «компьютеры, флешки какие-то, документы о деятельности музея».