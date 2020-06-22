Что происходит с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым? Его больше суток держат в полиции, между двумя на него напал провокатор

Петр Головкин / AP / Scanpix / LETA

Сотрудники СК утром 21 июня задержали участника группы Pussy Riot, художника-акциониста и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Следственная группа пришла к нему с обыском около семи утра. Он 10 минут отказывался открыть дверь, после чего ее «достаточно оперативно выпилили болгаркой», рассказал сам Верзилов. После обыска его увезли в ОВД по Красносельскому району, где допрашивали несколько часов. По словам художника, с 7 утра до 21 часа, пока шли следственные действия, к нему не пускали адвоката. Вместе с Верзиловым задержали его подругу Маргариту Коновалову, которую также допросили.

Петра Верзилова допрашивали из-за «московского дела». По его словам, следователи пришли в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти. Верзилова опрашивали о событиях 27 июля 2019 года, когда в Москве прошел митинг за свободные выборы, завершившийся разгоном протестующих.

Следователи называли Верзилова организатором «массовых беспорядков» 27 июля 2019 года, но официально его допросили как свидетеля. Сам Верзилов утверждает, что в день акции протеста был в Эстонии, где работал вожатым в детском лагере «Камчатка», но следователи сказали ему, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник». В протоколе обыска, опубликованном «Медиазоной», сказано, что у Верзилова изъяли предметы, «подтверждающие причастность к организации массовых беспорядков, а также подтверждающие причастность иных лиц к применению насилия в отношении представителей власти».

Верзилов рассказал, что следователи задавали вопросы о митингах, о его связях с оппозиционером Алексеем Навальным и зарубежных поездках, а также спрашивали, где он находился в тот день и как именно «координировал беспорядки». По его словам, следователи были «крайне вежливыми» и говорили, что «очень высоко их направляют сейчас». Верзилов не ответил на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Когда Верзилова отпустили после допроса, на него напали. Издателя «Медиазоны» вновь задержали. Верзилова увезли в ОВД по Мещанскому району, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, за что предусмотрено наказание до 15 суток ареста. Молодого мужчину, напавшего на Верзилова, доставили в ОВД на полицейской машине. Он рассказал журналистам, что ни он, ни Верзилов не набрасывались друг на друга, а «просто столкнулись и повалились на землю». От здания ОВД этот человек уехал на полицейской машине. «Медиазона» называет его провокатором.

Возле отделения ОВД по Мещанскому району после задержания Петра Верзилова, 21 июня 2020 года Игорь Иванко / Коммерсантъ

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что Верзилова задержали из-за того, что он «шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла». В протоколе сказано, что Верзилов «неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок». Суд по административному делу Верзилова намечен на 22 июня.

По одной из версий, Верзилова задержали из-за акции к параду Победы. Один из его друзей рассказал «Русской службе Би-би-си», что Верзилов хотел провести акцию во время репетиции парада в Москве и встать перед движущимся танком, чтобы повторить 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь. Акцию планировали провести 14 июня, но тогда репетиция прошла без военной техники. Источник ТАСС в правоохранительных органах при этом сообщил, что Верзилов готовил «акцию на 24 июня», то есть в день парада. Художник это отрицает: «Акции никакой я не планировал, ничего такого не собирался делать, это совершенно точно».

По другой версии, Верзилова задержали из-за публикации с цитатой Захара Мая. «Интерфакс» писал со ссылкой на источник, что Верзилова доставили в СК для «дачи объяснений в рамках уголовного дела, возбужденного по факту размещения в соцсетях материалов экстремистской направленности». Телеканал РЕН сообщил, что Верзилова задержали из-за публикации фото, которое сопровождала «цитата из песни украинского исполнителя и сторонника Майдана, неоднократно позволявшего себе высказывания экстремистских призывов в адрес России». Предполагается, что речь идет о сторис Верзилова в инстаграме, где он опубликовал кадры парада Победы и использовал цитату из песни Захара Мая: «Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих».

Одновременно с задержанием Верзилова обыск по «московскому делу» прошел в галерее AРT4, где ранее проходили выставки Олега Навального и арт-группы «Война». Следователи и полицейские попали в галерею в присутствии адвоката, после чего с помощью кувалды выломали дверь в квартиру владельца АРТ4 Игоря Маркина, куда можно попасть через галерею. У него изъяли «компьютеры, флешки какие-то, документы о деятельности музея».

Александр Бакланов