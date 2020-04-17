Художника и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве в форме майора полиции. Он устроил акцию с проверкой цифровых пропусков

Пресс-служба УВД по ЦАО

Полиция Басманного района Москвы во время патрулирования задержала в Хохловском переулке участника группы Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова — в этом момент на нем была летняя форма МВД с погонами майора.

Верзилов опубликовал в твиттере видео о том, что происходило перед задержанием. Он написал, что по просьбе московской полиции вместе с другой участницей Pussy Riot Вероникой Никульшиной участвовал в испытаниях «способов контроля за цифровыми пропусками у населения».

В ролике, который представляет собой явную инсценировку, Верзилов подходит к двум девушкам в одежде коммунальных работниц и просит предъявить , которые необходимы для передвижения по Москве: у одной из них номер написан ручкой под глазами, у второй — на зубах. Затем Верзилов «проверяет» молодого мужчину, который якобы пытается спрятать в пакете. Тот показывает Верзилову номер пропуска, написанный на руке, после чего уходит.

Судя по другому ролику, опубликованному на сайте управления МВД по Москве, полиция некоторое время наблюдала за Петром Верзиловым, прежде чем задержать его. На этой записи, в частности, видно, как Верзилов танцует, широко размахивая руками. В итоге его доставили в ОВД, где составили административные протоколы о и о : он находился на расстоянии более 500 метров от дома, пояснили в пресс-службе полиции. О задержании остальных участников съемки не сообщалось.

Meduza

Во время беседы в МВД у Верзилова спросили, где он взял форму, но тот отказался отвечать на любые вопросы. По данным из открытых источников, форму полиции без опознавательных знаков можно купить в интернет-магазинах по цене чуть более двух тысяч рублей, погоны и шевроны стоят 100-250 рублей.

В 2018 году Петра Верзилова уже задерживали в полицейской форме. Тогда он и еще трое участниц Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру» в финале Чемпионата мира по футболу. Участники акции в полицейской форме выбежали на поле стадиона «Лужники», где шел матч между Хорватией и Францией, одна из девушек «дала пять» французскому нападающему Килиану Мбаппе, после чего активистов задержали. После акции участники Pussy Riot выдвинули несколько требований, в том числе призвали освободить политзаключенных и не фабриковать уголовные дела. После акции на ЧМ четверых участников Pussy Riot арестовали на 15 суток каждого.

Александр Бакланов