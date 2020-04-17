Петра Верзилова задержали в Москве в форме полицейского

Полиция Москвы задержала в Хохловском переулке участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в полицейской форме.

Пресс-служба УВД по ЦАО

О задержании 32-летнего мужчины сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве, не называя имени задержанного. При этом полиция опубликовала видео, на котором видно, что это Верзилов. На записи показано, как он танцует на улице в полицейской форме. Источник ТАСС подтвердил, что задержан участник Pussy Riot. Верзилов не ответил на звонки «Медузы».

На Верзилова составили административный протокол о незаконном ношении форменной одежды и протокол о нарушении режима самоизоляции — он находился на расстоянии более 500 метров от дома.

В 2018 году Pussy Riot провела в финале чемпионата мира по футболу акцию «Милиционер вступает в игру». Четверо участников группы, в том числе Петр Верзилов, выбежали на поле стадиона «Лужники» во втором тайме матча между Хорватией и Францией. Акция, по их словам, была проведена с целью привлечь внимание к освобождению политзаключенных и необходимости политической конкуренции в России.