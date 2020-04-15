Пропускной режим в Москве. Главное В разгар эпидемии коронавируса в метро образовались толпы людей

Дорожный затор на транспортной развязке Можайского шоссе с МКАД на окраине Москвы, 15 апреля 2020 года Дмитрий Серебряков / ТАСС / Scanpix / LETA

Утром 15 апреля перед многими станциями метро в Москве выстроились большие очереди. Полицейские проверяли у каждого входящего в метро электронный пропуск, который с этого дня стал обязательным для передвижения по городу на личном, общественном и служебном транспорте. Много людей скопилось на конечных станциях, пишет «Интерфакс». У некоторых станций очереди начинались на улице, на других работал только один турникет, возле которого стояли полицейские, а проверкой могли заниматься лишь двое сотрудников. Люди стояли в очередях по 30-40 минут, причем пассажиры не держались на расстоянии друг от друга, как предписывает Роспотребнадзор. Очереди исчезли, когда завершился утренний час пик. К полудню станции метро практически опустели.

В пресс-службе Московского метрополитена, отвечая на вопрос газеты «Ведомости» о том, кто виноват в очередях, сказали: «Мы не имеем права комментировать действия сотрудников полиции».

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил полицию в будущем не допускать скопления людей у метро. Об этом он заявил в разговоре с начальником главного управления МВД по Москве Олегом Барановым. «Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», — сказал Собянин. Он считает, что в будущем пропуска нужно проверять в автоматическом режиме.

На въездах в Москву с МКАД и на крупных магистралях в сторону центра образовались пробки. В 7 утра сервис «Яндекс.Пробки» сообщал, что дороги загружены на четыре балла. Сотрудники ГИБДД, вставшие на 160 въездах в город, выборочно останавливали автомобили, проверяя у водителей и пассажиров электронные пропуска и паспорта. На проверку одной машины они тратили около 30 секунд, пишет ТАСС. Проверки также проводили на дорогах Подмосковья, причем некоторые водители жаловались, что полицейские не соблюдают меры индивидуальной защиты (в Москве сотрудники полиции работали в перчатках и масках).

Полиция не смотрела пропуска у пассажиров такси. Приложение, через которое таксисты должны проверять пропуска своих клиентов, дало сбой. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех сервисов такси. Сбой в приложении изданию РБК подтвердил представитель сервиса «Везет». Собеседник «Медузы» в другом агрегаторе такси также сообщил, что приложение работает нестабильно, поэтому водители просят показать пропуск в телефоне. Корреспондент «Интерфакса» сообщил, что не видел, чтобы таксисты проверяли, есть ли у пассажиров пропуска. В пресс-службе компании «Ситимобил» заявили «Медузе», что водители обязательно проверяют пропуска.

К полудню проверки водителей прекратились. Многочисленные наряды ДПС, ОМОН и полиции продолжают дежурить на дорогах, но сотрудники почти не останавливают автомобили, в том числе из других регионов.

В Кремле призвали не спешить с выводами об эффективности пропускной системы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что делать выводы «на основе первого утра» неправильно. «Первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко», — подчеркнул он. Песков отметил, что пропуска ввели, потому что жители и гости Москвы «не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции». Представитель Кремля при этом назвал опасным то, что у станций метро скопились люди, но отметил, что руководство Москвы пытается это предотвратить. «Происходит отладка», — добавил он.

В ГУ МВД Москвы посоветовали жителям заранее планировать свои поездки. В полиции заявили, что из-за проверки пропусков в метро «возможны затруднения прохода граждан», поэтому в случае возникновения очередей пассажиров просят держаться на расстоянии друг от друга. Также в МВД призвали жителей не покидать дома без крайней необходимости, а также заблаговременно оформлять пропуска.

Александр Бакланов При участии Анастасии Якоревой