В московском метро возникли очереди из-за проверки пропусков
Источник: Meduza
На входе на станции Московского метрополитена возникли очереди в первый день действия цифровых пропусков, необходимых для передвижения по городу на общественном, личном или служебном транспорте. Полицейские проверяют пропуска и паспорта, сообщают пользователи соцсетей.
ТАСС сообщает, что полицейские проверяют пропуска на всех станциях московского метро. К примеру, на станции «Беломорская» всех пришедших проверяют двое сотрудников полиции: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет. В автобусах таких проверок нет.
На въездах в Москву утром возникли пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог с семи до восьми утра составляла четыре балла, после восьми утра — три балла.