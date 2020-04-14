Водителям такси предписали проверять электронные пропуски пассажиров через приложение «Помощник Москвы»

Водители такси в Москве с 15 апреля должны будут проверять электронные пропуски пассажиров через приложение «Помощник Москвы». Об этом со ссылкой на московский Департамент транспорта сообщает «Интерфакс».

Сев в машину, пассажир должен показать пропуск водителю, если приложение подтвердит действительность кода, водитель отвезет клиента в пункт назначения.

По дороге такси могут остановить полицейские, если маршрут автомобиля не совпадет с тем, что указан при оформлении пропуска, пассажира оштрафуют.

Как водители такси проверят пассажиров, которые могут передвигаться по городу без пропуска, в департаменте не объяснили.

Предполагалось, что пассажир будет указывать код в приложениях сервисов такси. Такую возможность в течение недели пообещал реализовать, например, сервис Gett. После сообщения Департамента транспорта, в Gett сказали, что их планы не противоречат указанному порядку проверки кодов.

В «Яндексе» сообщили, что запросили у департамента дополнительные разъяснения по работе предложенной системы.

Источник The Bell на рынке такси отметил, что сервисы получили новую информацию из мэрии только вечером 14 апреля. «Как все это будет исполняться — никто не знает», — сказал собеседник издания.

«Помощник Москвы» — приложение, разработанное по заказу Департамента транспорта для борьбы с нарушителями парковки. Возможности проверки кодов вечером 14 апреля в приложении не было, уточняет «Интерфакс».

Цифровые пропуски для поездок на личном и общественном транспорте в Москве начали оформлять 13 апреля.