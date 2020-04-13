Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

В Москве начала работать система выдачи электронных пропусков. В соответствии с подписанным 10 апреля указом Сергея Собянина, пропуска будут необходимы для любых поездок на общественном и личном транспорте. Они станут обязательными с 15 апреля. Пропуска можно получить на сайте mos.ru, либо отправив СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77.

Сайт mos.ru с самого утра 13 апреля работает с постоянными перебоями — в мэрии списали это на беспрецедентные хакерские атаки, в том числе из-за рубежа. «Мы сегодня за последние три часа испытали атак — наверное, думаю, что заказных — столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать», — сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что уже направили информацию об атаках в правоохранительные органы.

Другие способы получения пропусков тоже работают плохо. До 90% обращений по СМС, заявили в московской мэрии, содержат некорректный текст, который не может быть обработан. «Некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом — например, „дайте мне пропуск“. Для того, чтобы получить цифровой пропуск, горожанам необходимо отправить СМС с четким соблюдением шаблона заполнения», — пояснили в мэрии. В то же время «Русская служба Би-би-си» отмечает, что при попытке заказать пропуск через СМС ответ пришел только через два часа.

Звонок по телефону для получения пропуска в мэрии назвали «не самым лучшим вариантом», так как «много людей задают вопросы», среднее время разговора составляет 3,5 минуты и ответа приходится ждать очень долго — с учетом того, что звонки принимает лишь тысяча операторов.

К вечеру 13 апреля мэрия отчиталась о выдаче 1 миллиона 800 тысяч пропусков. Сергей Собянин признал, что «работа идет непросто» и допустил незначительное изменение срока начала действия пропускной системы. «Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума», — сказал Собянин. Спикер Мосгордумы Андрей Шапошников, в свою очередь, призвал жителей города без необходимости «не тестировать систему своими запросами».

Григорий Левченко