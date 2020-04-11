В Москве и Подмосковье вводят пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Вот как это будет работать

Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков. Аналогичные пропуска введут и в Подмосковье. Они будут обязательны для любых поездок на личном и общественном транспорте. «Медуза» рассказывает главное о том, как будет работать пропускная система.

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Когда введут пропуска?

Оформить пропуск можно будет с 13 апреля. С 15 апреля он станет обязательным для поездок.

Для каких поездок нужен пропуск?

Для всех. Получать пропуск нужно будет для поездок на любом виде личного и общественного транспорта — в том числе на велосипеде, электросамокате, мотоцикле, скутере, автомобиле, такси (таксистов обяжут проверять у пассажиров пропуска), метро, МЦК, МЦД, пригородных электричках и наземном общественном транспорте.

А ходить пешком можно без пропуска?

Пока да. При этом нужно соблюдать остальные правила режима всеобщей самоизоляции.

А что вообще за пропуск? Как он выглядит?

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Проверять сведения будут по QR-коду на пропуске.

Сайт Сергея Собянина

Как получить пропуск?

Пропускная система будет носить заявительный характер — то есть, получить пропуск нужно будет заранее. Перечень уважительных причин для поездок является открытым, но власти подчеркнули, что будут контролировать достоверность сообщаемых сведений — через информационные сервисы и с помощью «непосредственного контроля» на дорогах и в общественном транспорте.

В Москве получить пропуск можно будет тремя способами:

Через услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», на сайте мэра Москвы. Система отобразит специальный код, который нужно будет сохранить — записать, сфотографировать или сделать скриншот.

Отправить СМС на короткий номер 7377.

Позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Для консультаций по вопросам получения пропусков можно позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

В Московской области пропуск можно будет получить на региональном сайте госуслуг.

Сайт Сергея Собянина

Какие данные нужно будет предоставить?

Паспортные данные и данные о месте работы, если пропуск оформляется для служебных поездок. При подаче заявки для поездок на собственной машине нужно будет сообщить ее государственный регистрационный номер. Для поездок в общественном транспорте в заявке нужно указать номер карты «Тройка» или «Стрелка», если она у вас есть. Также необходимо указать маршрут поездки.

В мэрии обещают хранить и использовать данные в соответствии с законом о персональных данных. «По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена», — подчеркнул Собянин.

Мне надо ездить на работу. Пропуск нужно будет оформлять каждый день?

Для поездок на работу мэрия разработала отдельные пропуска. Они выдаются до 30 апреля включительно, если компания продолжает работать, а ваше присутствие на рабочем месте «является абсолютно необходимым». Такой пропуск разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные поездки — например, если вы работаете курьером. Количество поездок не ограничено.

А на каждую поездку в магазин или аптеку тоже нужен будет пропуск?

Да, нужно. Эти пропуска будут отличаться:

Пропуск для поездок в медучреждение выдается на день и разрешает поездку в конкретное учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.

Пропуск для поездок в личных целях можно будет получить только два раза в неделю. Он выдается на день и разрешает поездку до места назначения и обратно.

Что делать с поездками между Москвой и областью? А в другие регионы?

Между Москвой и Московской областью будет действовать так называемый «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки из Москвы в Подмосковье и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на сайте мэра. Жители Московской области смогут заказать пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте.

Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.

А детям пропуска нужны?

Нет, если речь идет о ребенке до 14 лет. Также без пропусков смогут передвигаться военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи и «иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца». Еще пропуска не понадобятся журналистам и охранникам.

Как будут контролировать поездки без пропуска?

Пропуска будут проверять специальные патрули. Какое ведомство будет отвечать за это, пока неизвестно. Москвичи и жители области должны будут предъявить им паспорт и пропуск — то есть, показать распечатку или экран смартфона. Проверять пропуска будут с помощью специального приложения, установленного на планшетах патрульных.

Что грозит за нарушение?

В мэрии подчеркнули, что нарушителей будут штрафовать. 1 апреля депутаты Мосгордумы одобрили поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Они предполагают, что жителей, нарушивших режим самоизоляции, будут штрафовать на 5 тысяч рублей, если нарушение совершено «с использованием транспортного средства». В Подмосковье действуют аналогичные штрафы.

Сайт Сергея Собянина

Павел Мерзликин