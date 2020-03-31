В Google Play появилось приложение «Социальный мониторинг» от мэрии Москвы. Оно требует доступ к геолокации и показателям датчиков телефона

В Google Play 25 марта появилось приложение «Социальный мониторинг», разработчиком которого указано ГКУ «Информационный город» — организация, подведомственная мэрии Москвы. На приложение обратил внимание телеграм-канал «Нецифровая экономика».

Приложение при установке просит доступ к геолокации, камере, памяти, звонкам и показателям датчиков телефона. Для регистрации в нем необходимо указать номер телефона, на который придет СМС, а также сфотографироваться.

Функционал приложения крайне ограничен — в нем есть кнопка для вызова экстренных служб, а также раздел «Последние новости», который ведет на портал мэрии, посвященный коронавирусу.

Ранее 31 марта «Коммерсант» со ссылкой на служебные презентации мэрии писал, что власти города могут обязать жителей получать QR-коды для каждого выхода из дома. Источник издания в правительстве Москвы при этом отмечал, что презентация может не быть финальной версией документа.

«Медуза» ранее писала, что чтобы получить QR-код, нужно будет зарегистрироваться на сайте мэра, указать адрес фактического проживания, а также прикрепить свое фото.