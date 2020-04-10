В Москве и Подмосковье введут пропускной режим. Главное

Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве с понедельника, 13 апреля, будут постепенно вводить пропускной режим. Как заявил мэр города Сергей Собянин, это произойдет в три этапа: сначала режим будет введен для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, затем (если понадобится) — для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов мэр пообещал сообщать дополнительно. Об аналогичных мерах заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

Как будет устроен пропускной режим, пока неясно. Собянин ничего не сказал о технической реализации ограничений, лишь отметив, что сама пропускная система будет носить заявительный характер, но власти будут проверять предоставленные сведения. Воробьев, в свою очередь, пообещал, что режим пропусков будет «максимально удобным». По его словам, власти подготовили платформу, где для получения пропусков надо будет зарегистрироваться. «Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы», — заверил Воробьев.

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве Meduza

В Москве на неделю приостановят работу большинства предприятий. Работать смогут только организации непрерывного цикла, а также жизненно важные для функционирования города. Также продолжат работу органы власти, предприятия связи и транспорта, банки. Собянин отметил, что они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

На лечение больных с COVID-19 в Москве выделят дополнительные ресурсы. По словам Собянина, для этих целей уже перепрофилированы 25 больниц и в ближайшее время будут перепрофилированы еще столько же. Также будут создаваться амбулаторные центры для лечения COVID-19 — на базе 40 поликлиник, где есть возможность проведения компьютерной томографии.

Новые меры Собянин объяснил ухудшением эпидемиологической обстановки. По словам мэра, если в начале недели в больницы ежедневно поступало около 500 пациентов с пневмонией, то сейчас это число превысило тысячу. «Большая часть пациентов поступает еще до того, как был установлен лабораторно диагноз коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что с высокой долей вероятности — это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», — сказал мэр.

Григорий Левченко