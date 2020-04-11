«Русская служба Би-би-си»: власти Москвы ограничат въезд в город

На въезде в Москву будут разворачивать часть транспорта из регионов. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали два источника, близких к МВД.

Ночью 11 апреля на въезды в город поставили по две машины дорожно-патрульной службы (ДПС). Дорожные инспекторы должны останавливать въезжающие в город автомобили, уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции, а также собирать их данные и отправлять районные ОВД и Роспотребнадзор. Часть автомобилей будут разворачивать. При этом, по словам источников, команды «прямо закрыть» город нет.

«До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол „неповиновение“», — сказал один из источников «Русской службы Би-би-си».

О том, что власти Москвы рассматривают вариант закрытия въезда в город из-за коронавируса, в середине марта сообщали источники «Ведомостей». В конце марта РБК и «Медуза» написали, что, по неофициальной информации, руководство московской полиции поручило до 31 марта подготовить план действий на случай ограничения въезда в Москву и выезда из нее.

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу с 13 апреля в Москве поэтапно введут пропускной режим и на неделю приостановят работу большинства предприятий.

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