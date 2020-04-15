«Избегайте скопления людей». В первый день пропускного режима в метро Москвы возникли огромные очереди. Фотографии

Утром 15 апреля возле входов на станции Московского метрополитена возникли очереди, поскольку полицейские проверяли у всех пассажиров цифровые пропуска для передвижения по городу. В ряде случаев люди стояли в очередях по 30-40 минут. На одной из станций всех пришедших проверяли двое полицейских. Ближе к 11 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены. Он заявил, что в будущем пропуска нужно проверять автоматически. А пока мэр попросил полицию проводить проверки так, чтобы люди не скапливались на станциях.











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