Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

«Известия» 12 ноября опубликовали заметку о расследовании дела об отравлении издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова. В материале его по ошибке назвали издателем «Медузы». Спустя три дня на новость обратил внимание сам Верзилов. Участник Pussy Riot в своем твиттере назвал материал «Известий» «сливом» и в шутку подтвердил свое назначение на должность издателя «Медузы». «Более подробного комментария пока не будет», — добавил он.

В течение следующих нескольких часов РБК, «ЖурДом» и «Сноб» выпустили новости по твиту Верзилова. Издатель «Медиазоны», вдохновившись собственным успехом, продолжил писать посты о своем новом месте работы.

Ему подыграл и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

После этого в РБК и «Снобе» стали что-то подозревать. Вот как, например, менялся заголовок заметки РБК:

«Верзилов сообщил о статусе издателя Meduza»;

«Верзилов назвался издателем Meduza»;

«Сообщение о работе Верзилова и Meduza оказалось ошибкой СМИ».

В текущей версии материала РБК стоит плашка с уточнением ситуации и извинением перед читателями.

«Сноб» также переделал свой заголовок. Теперь он звучит так: «Верзилов заявил, что стал издателем Meduza. Это оказалось шуткой». А в соцсетях издания появилось вот такое сообщение: «Заявление: в связи с последними событиями мы вынуждены сообщить, что „Сноб“, судя по всему, остается единственным изданием в России, в чье руководство еще не вошел Петр Верзилов».

На момент выхода материала «Медузы» в новости «ЖурДома» так ничего и не поменяли. А вот «Известия» свою заметку все же переписали, уточнив настоящее место работы Верзилова.

А что же мемы?

Но на этом еще не все: новость о переходе Верзилова в «Медузу» превратилась в мем. Теперь участник Pussy Riot с легкой руки «Известий» возглавляет все подряд — и его уже не остановить:

Политик Алексей Навальный пожаловался, что «слив» «Известий» помешал его расследованию деятельности Петра Верзилова:

Но у Фонда борьбы с коррупцией есть новости поинтереснее:

Максим Иванов