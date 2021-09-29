«ОВД-Инфо» и «Медиазону» включили в реестр «иноагентов». Также туда попали Петр Верзилов, Сергей Смирнов и еще 20 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Правозащитная организация «Зона права» и ООО «ЗП» — компания-учредитель издания «Медиазона» — объявлены «иностранными агентами». Такой же статус получил медиапроект «ОВД-Инфо». Об этом сообщается на сайте Минюста.

Также в реестр Минюста включены некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и общественная организация из Ивановской области «Центр гендерных исследований».

Кроме того, в список «иноагентов» добавлены еще 22 человека. В их числе учредитель «Медиазоны» Петр Верзилов, ее главред Сергей Смирнов, бывший координатор «Открытой России» Артем Важенков и руководители ряда региональных отделений движения .

С апреля 2021 года в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза», VTimes (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider, "Важные истории", а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа». Сам «Проект» был объявлен нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.

14 сентября более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену законодательства об «иностранных агентах»; она собрала уже почти 140 тысяч подписей. Вскоре после запуска петиции МИД заявил, что закон об «иноагентах» не отменят, потому что иначе у Запада «будет ощущение безнаказанности». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что этот закон можно только уточнить.

Подпишите петицию!

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

Подпишите петицию!

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

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