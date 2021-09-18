Мария Захарова: закон об «иностранных агентах» в России не отменят, потому что иначе у Запада «будет ощущение безнаказанности»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Россия не отменит закон об «иностранных агентах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий пост она разместила на платформе telegra.ph.

Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны.

Захарова также повторила часто высказываемый представителями властей тезис о том, что в США законодательство об «иностранных агентах» намного жестче. «Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого-рецидивиста на учет в полиции», — написала представитель МИД.

14 сентября более 150 российских СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию за отмену законодательства об «иностранных агентах»; к настоящему времени она собрала 119 тысяч подписей. Подписать петицию можно здесь.

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