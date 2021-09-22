Валентина Матвиенко: закон об «иноагентах» можно уточнить, но не отменить

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы готовы внести изменения в российский закон об «иностранных агентах», но не отменить его, пишет «Интерфакс».

«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики [закона об „иностранных агентах“], и если в чем-то — двойное трактование или неправильное применение — нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене вообще закона об „иноагентах“ не идет», — сказала Матвиенко журналистам.

Спикер Совета Федерации добавила, что не видит никакой дискриминации в отношении СМИ и организаций в рамках закона об «иноагентах», пишет ТАСС.

В прошлые годы Валентина Матвиенко не раз высказывалась о российском законе об «иностранных агентах». Так, в декабре 2017 года она назвала условие для отмены закона об «иностранных агентах»: «В случае, если США отменят дискриминационные меры , мы незамедлительно сделаем то же самое».

В ноябре 2019 года Матвиенко обязала сенаторов отреагировать и внести дополнения и уточнения «в случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения» закона об «иностранных агентах».

14 сентября более 200 СМИ, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза», выпустили петицию с требованием отменить российское законодательство об «иностранных агентах». Петицию подписали более 129 тысяч человек.

подпишите петицию против закона об «иностранных агентах»

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

подпишите петицию против закона об «иностранных агентах»

Российские СМИ, НКО, благотворители и просветители совместно потребовали отменить законодательство об «иноагентах» Вы тоже можете подписать петицию. Это важно для нас и для страны

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