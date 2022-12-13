Мать издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вызвали на допрос в СК. У нее в квартире прошел обыск

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Елену Верзилову, мать издателя « » , вызвали на допрос в главное управление Следственного комитета по Москве. Документы об этом «Медиазоне» предоставила адвокат Наталья Шалуба.

В повестке говорится, что Верзилова обязана явиться к следователям 14 декабря и дать показания в качестве свидетеля.

Повестку матери издателя «Медиазоны» вручили после обыска в ее московской квартире. Полицейские пришли к Верзиловой утром 13 декабря. В протоколе обыска говорится, что сотрудники Центра «Э» изъяли из квартиры технику.

По словам Петра Верзилова, полиция также взломала дверь в квартиру. При этом из протокола следует, что его мать сама впустила сотрудников полиции.

С каким делом связаны допрос и обыск, в документах не уточняется. Верзилов предположил, что речь идет о деле против него по статье о распространении «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ).

О том, что в отношении издателя «Медиазоны» возбудили уголовное дело по этой статье, СМИ сообщали в начале ноября. По их данным, поводом для дела стали посты в соцсетях Верзилова об убийстве мирных жителей в Буче.

До сих пор ни Верзилов, ни его адвокат не получили материалы этого дела. Официальной информации о том, что по этой статье идет следствие, нет, отмечает "Медиазона".

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В июле 2020 года против Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за того, что он, по версии следствия, не уведомил МВД РФ о наличии гражданства Канады. После серии обысков у него и его родственников он уехал из России. В ноябре 2021 года Верзилова объявили в розыск.

В конце сентября 2021 года Минюст РФ объявил Верзилова «иностранным агентом». Одновременно в список СМИ-«иностранных агентов» внесли «Медиазону» и ее главного редактора Сергея Смирнова.