Следователи провели девятый обыск по уголовному делу против Петра Верзилова. Они обыскали деревенский дом его матери

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в деревенском доме матери Петра Верзилова — участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны». Об этом сам Верзилов сообщил в твиттере.

Дом расположен в деревне Видогощи Тверской области. Обыск в нем проводили 10 человек из отдела по особо важным делам СК России. Они ничего не изъяли, заявил Верзилов.

Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев рассказал «Новой газете», что обыск проходил в рамках , а также дела о неуведомлении про двойное гражданство, которое возбуждено против Верзилова. Сам Верзилов подчеркнул, что это уже девятый обыск в рамках данного дела.

В разговоре с «Медиазоной» Верзилов сообщил, что сотрудники СК спрашивали у его матери, где ее канадский паспорт и как она его получила, как она путешествует по миру, какие у нее «связи с различными спецслужбами». После этого ей вручили повестку на «непонятное следственное действие» в СК 11 января, заявил Верзилов.

В июне 2020 года Петра Верзилова допросили в качестве свидетеля по «московскому делу». Перед этим дверь в его квартиру выломали кувалдой.

Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, на него напал провокатор, после чего его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте.

В июле стало известно, что в отношении Верзилова возбуждено уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта.

В рамках этого дела летом 2020-го провели восемь обысков. Они проходили у самого Верзилова, у его матери и у ее подруги.