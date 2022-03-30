Участница Pussy Riot Рита Флорес рассказала, что ее задержали в Минске и заставили записать видео в поддержку Лукашенко

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В Минске сотрудники милиции (вероятно, ) задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес и заставили ее записать ролик в поддержку Александра Лукашенко. Об этом сама Флорес рассказала « ».

По словам девушки, она приехала в Минск 26 марта и поселилась в гостинице. 30 марта ее возле номера задержали люди в гражданской одежде. Они отобрали у Флорес телефон, осмотрели ее номер и угрожали посадить на 15 лет.

Девушку отвезли в отдел и потребовали записать видеоролик. Как рассказала Флорес, ей дали выбор — либо поддержать войну в Украине, либо сказать, что «Лукашенко супер и что все протесты в Беларуси — это пропаганда и блеф».

«Если я не скажу, то мне обещали физическую расправу. Конкретно сказали, что мы с тобой будем говорить по-другому и еще никогда никто не препятствовал нашему желанию, чтобы записать это видео», — сказала Флорес. Она согласилась записать видео про Лукашенко.

Затем милиционеры заявили Флорес, что она должна покинуть Беларусь и что ей закроют въезд в страну на 10 лет. Официальное подтверждение этого запрета девушка не получила. Ее также сфотографировали на фоне двери с плакатами с буквой Z (эта фотография появилась в телеграм-канале, на который подписаны около 70 человек).

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