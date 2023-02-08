На участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели уголовное дело о «фейках» про армию. Вероятно, из-за ее слов про видео, где пленным россиянам стреляли по ногам

В отношении участницы группы Pussy Riot Люси Штейн возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию, сообщил 4 февраля Mash. 6 февраля об этом также рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, 27 марта 2022 года Штейн опубликовала в твиттере комментарии, в которых «под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».

Mash также сообщил, что поводом для уголовного дела стали твиты от 27 марта. Как обратил внимание «ОВД-Инфо», в этот день Штейн участвовала в обсуждении появившегося в интернете видео, где, предположительно, украинские военные стреляли по ногам пленным россиянам.

Штейн сказала «Медузе», что узнала об уголовном деле из «слива Mash». Подробности дела, по ее словам, ей также известны только из СМИ. «Ни адвоката, ни меня никак не уведомляли об этом [возбуждении дела]. Не понимаю, зачем они столько ресурсов тратят (как минимум бумагу переводят) на людей, которые не в РФ. Уже несколько заочных приговоров [по делам о „фейках“ про армию]», — отметила Штейн.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В 2021 году Люсе Штейн и другой участнице Pussy Riot Марии Алехиной назначили год ограничения свободы по . После полномасштабного вторжения России в Украину они обе уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН. Российская полиция объявила их в розыск.

Как уезжала Мария Алехина

«Счастлива, что мне это удалось» Мария Алехина уехала из России. Она скрылась от полиции в Москве, надев форму курьера Delivery Club, и провела неделю на границе Беларуси и Литвы

Как уезжала Мария Алехина

«Счастлива, что мне это удалось» Мария Алехина уехала из России. Она скрылась от полиции в Москве, надев форму курьера Delivery Club, и провела неделю на границе Беларуси и Литвы