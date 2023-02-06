Суд заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о «фейках» про армию

Басманный суд Москвы приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Приговор был вынесен заочно, так как Белоцерковская находится за границей.

Дело на блогера завели из-за ее постов в инстаграме. По версии следствия, в них содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

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Белоцерковская стала одной из первых заочно осужденных по статье о «фейках» про армию. 1 февраля Басманный суд дал восемь лет колонии заочно журналисту Александру Невзорову.