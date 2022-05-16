МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Люсю Штейн

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МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot, московского муниципального депутата Люсю Штейн. Карточка Штейн появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства, сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, розыск ведется в рамках уголовного дела. Какого именно, не уточняется.

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В 2021 году Люсе Штейн и другой участнице Pussy Riot Марии Алехиной назначили год ограничения свободы по «санитарному делу». За последний год активисток неоднократно задерживали и отправляли под административный арест.

В начале апреля Штейн опубликовала видеозапись, как срезает браслет слежения, надетый на ногу, и сообщила, что уехала из России из-за войны в Украине.

21 апреля суд заменил Алехиной наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на лишение свободы. Согласно решению, Алехина должна была отбыть оставшийся срок наказания — 21 день — в колонии общего режима. Через пять дней МВД РФ объявило Алехину в розыск. Вскоре стало известно, что активистка покинула Россию.

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