Марии Алехиной заменили наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на реальный срок. Она должна будет провести в колонии три недели
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Пресненский суд Москвы заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на лишение свободы. Об этом сообщает правозащитный проект «Апология».
Согласно решению суда, Алехина должна будет отбыть оставшийся срок наказания — 21 день — в колонии общего режима. По первому приговору, активистке было запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять место жительства, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы.
Поводом для замены наказания стали «нарушения расписания присутствия электронного браслета»: 22 и 24 января Алехина вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета, за что ей было вынесено предостережение. ФСИН назвала активистку злостно уклоняющейся от отбывания наказания и обратилась в суд.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
В сентябре 2021 года суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу заболевания ковидом, из-за призыва в твиттере выходить на акцию протеста 23 января.
С февраля 2022 года Марию Алехину трижды отправляли под арест по статьям о публичной демонстрации нацистской символики и неповиновении полиции. Последний арест на 15 суток ей назначили 14 марта.
Ранее наказание по «санитарному делу» аналогичным образом ужесточили оппозиционерам Олегу Навальному и Любови Соболь, которые получил год и полтора года условно.