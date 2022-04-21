Марии Алехиной заменили наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на реальный срок. Она должна будет провести в колонии три недели

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Пресненский суд Москвы заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказание по с ограничения свободы на лишение свободы. Об этом сообщает правозащитный проект «Апология».

Согласно решению суда, Алехина должна будет отбыть оставшийся срок наказания — 21 день — в колонии общего режима. По первому приговору, активистке было запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять место жительства, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы.

Поводом для замены наказания стали «нарушения расписания присутствия электронного браслета»: 22 и 24 января Алехина вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета, за что ей было вынесено предостережение. ФСИН назвала активистку злостно уклоняющейся от отбывания наказания и обратилась в суд.

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В сентябре 2021 года суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу заболевания ковидом, из-за призыва в твиттере выходить на акцию протеста 23 января.

С февраля 2022 года Марию Алехину трижды отправляли под арест по статьям о публичной демонстрации нацистской символики и неповиновении полиции. Последний арест на 15 суток ей назначили 14 марта.

Ранее наказание по «санитарному делу» аналогичным образом ужесточили оппозиционерам Олегу Навальному и Любови Соболь, которые получил год и полтора года условно.

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