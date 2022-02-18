Суд заменил Олегу Навальному условный срок по «санитарному делу» на реальный

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Люблинский суд Москвы заменил Олегу Навальному, брату политика Алексея Навального, год условного срока по « » на год реального. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно приговору суда, Навальный должен будет отбывать наказание в колонии строгого режима, отмечает РИА Новости.

С ходатайством о замене наказания выступила ФСИН, поскольку Навальный не встал на учет в инспекции. 26 января стало известно, что МВД объявила его в федеральный розыск. По словам адвоката, основанием для этого послужило отсутствие Навального по месту проживания при проверке инспекции.

ФСИН предполагает, что Олег Навальный покинул Россию. По данным ведомства, он улетел на Кипр в начале сентября 2021 года, информации о его возвращении в Россию нет. Сам Навальный не сообщал о своем отъезде.

В августе 2021 года Олега Навального приговорили к году условно по «санитарному делу». Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил — за призывы выйти на акции в поддержку его брата, ныне отбывающего заключение в колонии во Владимирской области.

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