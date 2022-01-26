МВД объявило в розыск Олега Навального

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Брат политика Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Олег Навальный разыскивается по неназванной статье УК.

25 января стало известно, что уголовно-исправительная инспекция потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по так называемому «санитарному делу». Рассмотрение ходатайства назначено на 18 февраля в Люблинском суде Москвы.

Как пояснили РИА Новости в суде, ФСИН требует замены срока Навальному, потому что он не встал на учет в инспекции. Адвокат Никос Параскевов заявил «Интерфаксу», что основанием для розыска Навального послужило его отсутствие по месту проживания при проверке инспекции. На вопрос, покинул ли Олег Навальный Россию, защитник ответил, что ему об этом неизвестно.

В августе 2021 года Олега Навального приговорили к одному году условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил — за призывы выйти на акции в поддержку его брата, ныне отбывающего заключение в колонии во Владимирской области.

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