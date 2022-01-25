Инспекция потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по «санитарному делу»

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Уголовно-исполнительная инспекция внесла представление в Люблинский суд Москвы о замене Олегу Навальному условного срока на реальное наказание по так называемому «санитарному делу», сообщает ТАСС.

В карточке дела на сайте суда поводом для изменения приговора указано неисполнение осужденным возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (части 2.1, 3, 4 статьи 74 УК, пункт 7 статьи 397 УПК). Дата судебного заседания пока не назначена.

В августе 2021 года брата политика Алексея Навального приговорили к одному году условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В период испытательного срока Олега Навального обязали не менять место жительства и регулярно отмечаться в специализированных органах, контролирующих условно осужденных.

Так называемое «санитарное дело» было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального — и таким образом провоцировали людей на нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Всего в деле были десять фигурантов: соратники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский получили по полтора года ограничения свободы; Олег Степанов, Николай Ляскин, глава « » Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн — по году ограничения свободы; Олег Навальный — один год условно, Дани Акель — штраф в размере 100 тысяч рублей.

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