Любови Соболь заменили наказание по «санитарному делу» с ограничения свободы на реальный срок. Она находится за пределами России

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Симоновский суд Москвы заменил оппозиционерке Любови Соболь наказание по с ограничения свободы на реальный срок, сообщил адвокат Владимир Воронин.

«Любови назначено 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение будет нами обжаловано», — заявил он.

Любовь Соболь уехала из России в 2021 году после приговора по «санитарному делу». Тогда ей назначили полтора года ограничения свободы.

Наказание по «санитарному делу» ранее аналогичным образом ужесточили Олегу Навальному, который в 2021 году получил год условно. ФСИН предполагает, что он также находится не в России. Назначить реальное лишение свободы власти хотят и Марии Алехиной.

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