Суд отказался пересмотреть свое решение о недостоверности слов Венедиктова, назвавшего Пригожина «хозяином ЧВК Вагнера». Хотя бизнесмен сам в этом признался

Пресненский суд Москвы отказал в пересмотре иска бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Венедиктову, с которым предприниматель судился из-за того, что журналист назвал его «хозяином ». Об этом Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале

«Суд отказал в пересмотре решения по делу Пригожин vs Венедиктов. Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы „Вагнер“. Суд отказался принять „подарок“ Пригожина Венедиктову», — написал бывший главный редактор «Эха Москвы».

В суде не объяснили, почему отказали в пересмотре дела. Мотивы этого решения будут позднее изложены в письменном виде, а решение будет опубликовано на сайте суда, заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Пригожин подал иск к Венедиктову в июне 2021 года после того, как журналист в эфире «Эха Москвы» назвал бизнесмена «хозяином ЧВК Вагнера». В августе 2022 года Пресненский районный суд Москвы признал информацию о «хозяине ЧВК Вагнера» недостоверной.

Через месяц Пригожин подтвердил, что создал ЧВК Вагнера в мае 2014 года. До этого бизнесмен свою причастность к частной военной компании отрицал. Он объяснил это «конспиративной необходимостью», а также заявил, что «дарит» Венедиктову победу в суде по пересмотру дела.

Комментируя отказ суда пересмотреть решение по иску, Пригожин заявил: «Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается».

Адвокат журналиста Калой Ахильгов сказал Sota, что задачей апелляции было формирование базы для обращения в Конституционный суд.

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Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Группировка также действует в разных странах Африки. Из всех мест, где присутствуют бойцы ЧВК, поступают сообщения о многочисленных преступлениях, совершаемых «вагнеровцами». Минфин США объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. По данным газеты The Telegraph, власти Великобритании планируют объявить частную военную компанию Пригожина террористической организацией.