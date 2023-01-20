Пригожин отказался от претензий к Венедиктову, который назвал его «хозяином ЧВК Вагнера»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Владелец Евгений Пригожин заявил, что готов «подарить» в суде победу журналисту , с которым бизнесмен судился из-за того, что Венедиктов назвал его «хозяином ЧВК Вагнера». Заявление Пригожина распространила его пресс-служба.

«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК „Вагнер“ не существует», — заявил Пригожин. Он объяснил это тем, что работа ЧВК «не всегда могла быть публичной».

«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК „Вагнер“ свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным», — заявил Пригожин.

, комментируя это заявление, написал в телеграм-канале, обращаясь к Пригожину: «Суд еще не принял решения, Евгений Викторович, суд впереди».

Пригожин подал иск к Венедиктову в июне 2021 года после того, как на журналист в эфире «Эха Москвы» назвал бизнесмена «хозяином ЧВК Вагнера». В августе 2022 года Пресненский районный суд Москвы признал информацию о «хозяине ЧВК Вагнера» недостоверной.

19 января адвокат Венедиктова Калой Ахильгов сообщил, что суд пересмотрит иск Пригожина 6 февраля

В сентябре 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил, что создал ЧВК Вагнера в мае 2014 года. До этого Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера.

Читайте также

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Читайте также

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине